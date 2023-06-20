Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Julian Alvarez Dkk Pulang Kampung ke Argentina, Lalin ke Bandara Soetta Direkayasa

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:44 WIB
Julian Alvarez Dkk Pulang Kampung ke Argentina, Lalin ke Bandara Soetta Direkayasa
Foto: PSSI
A
A
A

JAKARTA - Julian Alvarez Dkk pulang kampung ke Argentina, setelah menjalani laga sengit melawan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senin, 19 Juni 2023.

Polisi pun melakukan rekayasa lalu lintas menuju Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, agar rombongan La Albiceleste lancar menuju bandara.

"(Hari ini) pulang kampung Timnas Argentina," ujar Kasat Lantas Polres Bandara Soetta Kompol Bambang Askar Sodiq, Selasa (20/6/2023).

Bambang mengatakan, polisi menerjunkan sejumlah personel lalu lintas di berbagai titik untuk mengawal dan melakukan rekayasa lalin saat keberangkatan Timnas Argentina. Polisi juga dikerahkan di hotel, gapura Bandara Soetta, Terminal 3 dan berbagai tempat lainnya.

Masih kata Bambang, saat ini situasi lalu lintas pagi ini masih ramai lancar. Namun terjadi peningkatan volume kendaraan menuju terminal.

“Lalin pagi ini masih aman dan lancar hanya terlihat peningkatan volume kendaraan yang masuk ke terminal 1, 2, 3," ujarnya.

