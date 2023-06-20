Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Begal Tendang Pemotor hingga Terjungkal di Gunung Putri, Polisi Selidiki

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:45 WIB
Viral Begal Tendang Pemotor hingga Terjungkal di Gunung Putri, Polisi Selidiki
Foto: Dok Ist
A
A
A

BOGOR - Beredar rekaman CCTV diduga aksi begal motor di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut kejadian tersebut.

Dalam video beredar, tampak seorang pria mengendarai motor melintas di jalanan yang sepi. Di samping pemotor tersebut, terlihat pemotor lainnya berboncengan yang langsung menendang korban.

Korban pun jatuh tersungkur dari motornya ke sisi jalan. Pemotor yang berboncengan itu langsung berhenti dan salah satunya mengeluarkan benda seperti senjata tajam ke arah korban.

Sontak, korban melarikan diri dan meninggalkan motornya. Pelaku dengan leluasa mengambil motor korban dan pergi dari lokasi kejadian.

