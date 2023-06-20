Viral Permukiman di Kolong Tol Angke, Pemkot Jakbar Data Warganya

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) melakukan pendataan sejumlah warga yang tinggal di Kolong Tol Angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pendataan dilakukan untuk mengetahui status kependudukan warga setempat usai permukiman tersebut jadi viral di media sosial.

"Ya terkait yang viral itu, arahan pimpinan untuk melakukan pendataan awal aja. Maping. Siapa saja apa aja yang ada di bawah (kolong tol)," kata Lurah Jelambar Baru Danur Sasono saat dihubungi wartawan, Selasa (20/6/2023).

Danur mengatakan, pendataan awal yang dilakukan pihaknya pada Senin 19 Juni 2023, setidaknya terdapat 31 KK yang tinggal di kolong tol tersebut. Mereka berstatus KTP DKI Jakarta bahkan ada juga yang pendatang.

Meski begitu, lanjut Danur, jumlah tersebut belum sepenuhnya valid. Hal itu lantaran masih banyak warga yang belum terdata saat petugas datang.

"Hari ini kita data lagi, karena kemaren ada (warga) yang bekerja dan engga di lokasi. Nanti teman-teman dari kelurahan ke sana lagi pendataan ulang," jelasnya.

Dikatakan Danur, lahan yang ditempati warga tersebut milik PT Jasa Marga. Sehingga, persoalan terkait hal itu akan dibahas dalam rapat antara Pemkot Jakarta Barat dan PT Jasa Marga.

"Jadi kalau tugas kita, maping yang di dalam situ. Di situ siapa aja, baru bisa keliatan yang mana pendatang dan berKTP DKI," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan pemukiman tak lumrah yang berada di Ibu Kota Jakarta. Video tersebut terlihat pada salah satu unggahan akun instagram @irfan.jayani.

Pemukiman itu diketahui berada di Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.