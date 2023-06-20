Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Kenalan di Aplikasi Tantan, Polisi Pastikan Hijaber Cantik Ini Tak Diperkosa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:23 WIB
Viral Kenalan di Aplikasi Tantan, Polisi Pastikan Hijaber Cantik Ini Tak Diperkosa
Tangkapan layar media sosial
A
A
A

BEKASI - Seorang wanita asal Cibinong, ditelantarkan di Gang Pedul, Bekasi Jaya, Bekasi Timur oleh pria teman kencannya yang didapat dari aplikasi Tantan. Polisi memastikan tidak ada indikasi kekerasan atau pemerkosaan terhadap korban.

“Tidak ada indikasi kekerasan atau pemerkosaan, korban lagi kami hubungi untuk membuat laporan,” kata Kanit Reskrim Polsek Bekasi Timur Ompi Indovina saat dikonfirmasi, Selasa (20/6/2023).

MNC Portal Indonesia sempat menyambangi dimana korban perempuan itu terlantar. Kepada warga sekitar, korban mengaku dijanjikan bertemu dengan orangtua pelaku.

Saat itu, pelaku pun meminta handphone milik korban untuk menghubungi orangtuanya. Namun, pelaku akhirnya membawa ponsel milik korban.

Aksi penipuan bermodus ajak kencan ini pun tengah diselidiki kepolisian. Polisi pun meminta korban untuk membuat laporan resmi.

“Korban belum membuat laporan polisi ke Polsek Bekasi Timur dari pihak Polsek sudah menghubungi korban untuk membuat laporan,” jelasnya.

