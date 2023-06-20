Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Bertato Tenggelam, BPBD Kerahkan 2 Perahu Karet Sisir Setu Pamulang

Hambali , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:28 WIB
Pria Bertato Tenggelam, BPBD Kerahkan 2 Perahu Karet Sisir Setu Pamulang
Pencarian pria bertato di Setu Pamulang (Foto : MPI)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Seorang pria bernama Ilyas Gamelani (26) hilang tenggelam di Setu 7 Muara, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (20/6/2023). Petugas gabungan masih melakukan penyisiran di lokasi.

Pencarian korban dilengkapi dengan 2 perahu karet milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel. Sejak dinihari tadi sekira pukul 02.30 WIB, petugas telah terjun mencari keberadaan korban.

"Kita sudah sejak dinihari tadi menyisir, dibantu 2 perahu," terang Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Tangsel, Dian Wiryawan.

Kedalaman Setu 7 Muara di lokasi itu mencapai sekira 3 meter. Meski demikian, petugas penyelamat mengalami kesulitan medan akibat dasar Setu yang berlumpur tebal hingga 1,5 meter.

"Kedalamannya sekitar 3 meteran, tapi ini berlumpur juga," jelasnya.

Petugas terpaksa berganti metode demi menemukan tubuh korban. Kata Dian, awalnya petugas melakukan pencarian dengan cara berenang manual, setelahnya menggunakan metode ombak buatan, dan saat ini memakai jaring.

"Tadi malam kita berenang manual, terus subuh tadi kita pakai ombak buatan menggunakan perahu dengan berputar-putar. Tujuannya biar tubuh korban kalau tersangkut di dasar bisa terangkat, terdorong, Nah sekarang kita sisir pakai jaring," papar Dian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement