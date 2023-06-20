Pria Bertato Tenggelam, BPBD Kerahkan 2 Perahu Karet Sisir Setu Pamulang

TANGERANG SELATAN - Seorang pria bernama Ilyas Gamelani (26) hilang tenggelam di Setu 7 Muara, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (20/6/2023). Petugas gabungan masih melakukan penyisiran di lokasi.

Pencarian korban dilengkapi dengan 2 perahu karet milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel. Sejak dinihari tadi sekira pukul 02.30 WIB, petugas telah terjun mencari keberadaan korban.

"Kita sudah sejak dinihari tadi menyisir, dibantu 2 perahu," terang Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Tangsel, Dian Wiryawan.

Kedalaman Setu 7 Muara di lokasi itu mencapai sekira 3 meter. Meski demikian, petugas penyelamat mengalami kesulitan medan akibat dasar Setu yang berlumpur tebal hingga 1,5 meter.

"Kedalamannya sekitar 3 meteran, tapi ini berlumpur juga," jelasnya.

Petugas terpaksa berganti metode demi menemukan tubuh korban. Kata Dian, awalnya petugas melakukan pencarian dengan cara berenang manual, setelahnya menggunakan metode ombak buatan, dan saat ini memakai jaring.

"Tadi malam kita berenang manual, terus subuh tadi kita pakai ombak buatan menggunakan perahu dengan berputar-putar. Tujuannya biar tubuh korban kalau tersangkut di dasar bisa terangkat, terdorong, Nah sekarang kita sisir pakai jaring," papar Dian.