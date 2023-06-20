Ular Sanca 2,5 Meter Sembunyi di Samping Kulkas Warga Gunung Putri

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular sanca sepanjang 2,5 meter di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ular tersebut bersembunyi di dalam dapur rumah warga.

Komandan Regu (Danru) 1 Damkar Sektor Gunung Putri Abdul Wafi mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 23.22 WIB pada, Senin 19 Juni 2023. Awalnya, pemilik rumah yang hendak memasak melihat sesuatu di samping kulkas.

"Jadi waktu itu posisi dapurnya gelap, si ibunya mau masak dia ngelihat sesuatu tuh di samping kulkasnya. Pas dinyalahin lampunya ternyata ular," kata Abdul dikonfirmasi, Selasa (20/6/2023).

BACA JUGA: Damkar Amankan Ular Sanca Sepanjang 2 Meter di Cilodong Depok

Karena ukurannya besar, pemilik rumah langsung menghubungi Damkar untuk meminta evakuasi. Timnya pun bergegas mendatangi lokasi kejadian.

"Waktu penanganan sekitar 37 menit. Ular berhasil dievakuasi," ujarnya.