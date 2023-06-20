Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antusias Ikuti Edukasi Gizi Baik Lewat Dongeng dari MNC Peduli, Warga Semakin Sering ke Posyandu

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:39 WIB
Antusias Ikuti Edukasi Gizi Baik Lewat Dongeng dari MNC Peduli, Warga Semakin Sering ke Posyandu
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA -Puluhan anak anak dari RW 08 Petojo Utara, antusias mengikuti edukasi gizi baik melalui dongeng yang diselenggarakan MNC Peduli di RW 08 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

MNC Peduli melalui program generasi sehat, generasi cerdas anak bangsa kembali berupaya melakukan pencegahan stunting melalui edukasi.

Melalui dongeng, anak-anak dan ibu hamil diajak memahami pentingnya asupan makanan bergizi dalam mencegah stunting. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan rutin yang diadakan oleh kader posyandu.

Salah satu warga Petojo Utara, Ine Mutia (44) mengungkapkan rasa bahagianya atas adanya kegiatan ini Menurutnya edukasi melalui dongeng dapat membuat anak-anak jadi lebih giat ke posyandu.

"Bahagia senang anak-anak jadi nambah ceria kayaknya penuh warna, tidak suntuk edukasinya lebih gampang lebih mudah biar lebih mengerti,”ujarnya.

“Saya inginnya setiap ada posyandu ada dongeng jadi menambah semangat balita-balita kita lebih giat lagi datang ke posyandu,"lanjutnya.

Selain lebih giat datang ke posyandu, anak-anak juga mendapatkan pengetahuan makanan-makanan apa saja yang masuk ke dalam asupan makanan bergizi pencegah stunting. Sehingga mereka akan lebih banyak mengonsumsi makanan sehat.

"Jadi ada hiburanlah bagus penyemangat agar dia lebih mengonsumsi makanan sehat. Jadi dia lebih mengerti mana yang makanan sehat mana yang tidak,"kata dia.

Ketua PKK, RW 08, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Hera Yunita (54) mengatakan sangat terbantu dengan adanya edukasi tersebut. Ia berharap kerjasama terus berlanjut.

"Saya bersyukur alhamdulillah ada perhatian besar dari MNC peduli dari pemberian makanan hiburan-hiburan seperti ini. Kita bersyukur untuk semangat anak-anaknya dan ibu-ibunya untuk menaikkan tingkat gizi balitanya,"katanya.

