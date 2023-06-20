Pedagang Hewan Kurban Mengeluh, Digetok Tarif Rp 17 juta untuk Sewa Lapak

JAKARTA - Pedagang hewan kurban yang berjualan di Jalan Angkasa, Blok B No. 7-8, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, mengeluhkan tingginya uang sewa lahan.

Salah satu pedagang mengaku dipatok harga 17 juta untuk satu lapak hewan dengan masa sewa hingga Hari Raya Idul Adha 2023.

"Kami di sini bayar Rp 17 juta untuk satu lapak," ujar AM saat di lapak hewan kurban miliknya, Selasa (20/6/2023).

Tak hanya mengeluhkan sewa yang tinggi, AM menuturkan, ada biaya tambahan lain, ketika hewan dagangnya laku terjual. Dirinya dimintai uang sebesar 1,2 juta untuk satu ekor sapi yang diberhasil terjual.

"Satu hewan sapi rata-rata 1,2 juta," katanya.

Ia mengaku uang itu disetor kepada koordinator penanggung jawab lapak hewan kurban itu. Nantinya kata AM, biaya tersebut akan diserahkan ke Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK).