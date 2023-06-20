Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dilanda Hujan Deras Disertai Angin, Kota Bogor Dilanda 28 Titik Bencana

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:40 WIB
Dilanda Hujan Deras Disertai Angin, Kota Bogor Dilanda 28 Titik Bencana
Pohon tumbang di Bogor (foto: dok BPBD)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 28 titik bencana yang melanda wilayah Kota Bogor, pada Senin 19 Juni 2023. Bencana yang disebabkan hujan deras dan angin kencang itu terbanyak adalah pohon tumbang.

"Bencana yang terjadi pohon tumbang, banjir, atap rumah terbawa angin, longsor dan bangunan ambruk," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, Selasa (20/6/2023).

Berikut data sementara titik-titik bencana di wilayah Kota Bogor pada Senin 19 Juni 2023 :

Pohon tumbang

1. Perumahan Mutiara Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur

2. Jalan Binamarga 2, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

3. Jalan Salak, Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah

4. Perumahan Taman Kencana, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah

5. Jalan Babakan Gunung Gede, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah

6.Perumahan Holywood, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara

7. RT 02/08, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara

8. RT 01/08, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara

9. Jalan Raden Kan'an, RT 07/04, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara.

10. Komplek LPTI, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara

11. Perumahan Bukit Permatasari, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara.

Halaman:
1 2 3
      
