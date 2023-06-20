Tim SAR Temukan Jasad Pria Bertato yang Tenggelam di Setu Pamulang

TANGSEL - Tim SAR akhirnya berhasil menemukan jasad Ilyas Gamelani (26), yang hilang tenggelam di Setu 7 Muara, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (20/06/23) dini hari. Tubuh korban ditemukan di kedalaman sekira 4 meter dari permukaan Setu.

Jasad korban ditemukan pada pukul 13.45 WIB, sekira 20 meter dari lokasi titik awal tenggelam. Petugas SAR lalu mengevakuasi jenazah ke RSU Tangsel.

"Korban akhirnya kita temukan siang ini dan langsung dievakuasi menuju RSUD Tangerang Selatan untuk dilakukan proses selanjutnya." kata Dantim Kantor SAR Jakarta, Aprianto Praptomo.

Menurut Aprianto, upaya pencarian telah dilakukan dengan penyelaman namun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, pencarian dilanjutkan dengan menyisir menggunakan perahu karet dan jangkar hingga radius 20 meter dari lokasi kejadian.

"Korban ditemukan setelah unsur SAR gabungan melakukan penyisiran dengan menggunakan jangkar sehingga akhirnya tersangkut pada tubuh korban pada kedalaman 4 meter dan langsung ditarik ke atas," jelasnya.

Puluhan personil SAR gabungan terlibat dalam upaya pencarian terhadap korban diantaranya terdiri dari Kantor SAR Jakarta, BPBD Tangerang Selatan, Polsek Pamulang, Koramil Pamulang, Damkar Tangerang Selatan, Relawan Pelopor, Relawan Ganespa, OCC, WMI, Relawan TEAT, dan masyarakat.

(Awaludin)