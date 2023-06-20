Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Senam Taichi, Perindo Perkenalkan Taman Ramah Disabilitas ke Emak-Emak di Kelapa Gading

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:02 WIB
Gelar Senam Taichi, Perindo Perkenalkan Taman Ramah Disabilitas ke Emak-Emak di Kelapa Gading
Senam Taichi bersama Perindo di Kepala Gading (Foto: MPI)
JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo DKI Jakarta menggelar senam bersama komunitas ibu rumah tangga (IRT) atau emak-emak di lingkungan RW 02 Taman Pancasila, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2023).

Wakil Bendahara Umum DPW Perindo DKI Jakarta Ani Kusumadewi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan terobosan Perindo untuk menarik hati masyarakat sembari memberikan edukasi, di mana pentingnya taman ramah disabilitas di lingkungan masyarakat.

"Kita ada senam (taichi) bersama dengan ibu-ibu RW 12, kita juga tadi sudah memperkenalkan Perindo di daerah sini dan juga senang sekali kita bisa manfaatkan Taman Pancasila sebagai taman ramah disabilitas," kata Ani di lokasi, Selasa (20/6/2023).

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus berupaya memberikan pemahaman terkait pentingnya saling menghargai kepada masyarakat penyandang disabilitas.

"Sejak tahun 2017 kami mengkampanyekan akses bagi disabilitas untuk bisa hidup sejahtera. Kita melihat banyak peningkatan dan ini kita sangat menyambut baik untuk inklusivitas masyarakat masih saling menghargai dan memberikan fasilitas bagi teman yang memiliki keterbatasan," ujarnya.

