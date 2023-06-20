Sosialisasikan Taman Ramah Disabilitas di Kelapa Gading, Partai Perindo Tuai Pujian

JAKARTA - Partai Perindo menggelar senam Taichi bersama komunitas ibu rumah tangga (IRT) atau emak-emak di lingkungan RW 02 Taman Pancasila, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2023).

Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menyosialisasikan Taman Pancasila sebagai taman yang ramah terhadap kelompok disabilitas.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus berupaya memberikan pemahaman terkait pentingnya saling menghargai kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Wakil Bendahara Umum DPW Perindo DKI Jakarta Ani Kusumadewi mengatakan bahwa sebagai kader Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, pihaknya akan terus menggaungkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 dan Undang-Undang 2016 bagi penyandang disabilitas.

"Sebenarnya kita untuk melayani masyarakat secara lebih luas, kita perlu mempersiapkan akses-akses untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan. Untuk itulah, dari perindo kita mengkampanyekan terus," ucapnya.

"Kami terus menyuarakan akses-akses pelayanan publik untuk teman yang memiliki keterbatasan, memiliki ruang kesetaraan yang sama. Perindo akan terus memajukan dan memberikan akses teman-teman yang normal dan juga keterbatasan," imbuhnya dia.

Ketua RW 12 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, H Soedirman memuji gerakan dan juga kampanye hak disabilitas yang dilakukan oleh Partai Perindo. Kata dia, hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.