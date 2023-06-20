Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosialisasikan Taman Ramah Disabilitas di Kelapa Gading, Partai Perindo Tuai Pujian

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:16 WIB
Sosialisasikan Taman Ramah Disabilitas di Kelapa Gading, Partai Perindo Tuai Pujian
Ketua RW 12 Pengangsaan Dua Kelapa Gading Soedirman (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menggelar senam Taichi bersama komunitas ibu rumah tangga (IRT) atau emak-emak di lingkungan RW 02 Taman Pancasila, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2023).

Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menyosialisasikan Taman Pancasila sebagai taman yang ramah terhadap kelompok disabilitas.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 terus berupaya memberikan pemahaman terkait pentingnya saling menghargai kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Wakil Bendahara Umum DPW Perindo DKI Jakarta Ani Kusumadewi mengatakan bahwa sebagai kader Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, pihaknya akan terus menggaungkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 dan Undang-Undang 2016 bagi penyandang disabilitas.

"Sebenarnya kita untuk melayani masyarakat secara lebih luas, kita perlu mempersiapkan akses-akses untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan. Untuk itulah, dari perindo kita mengkampanyekan terus," ucapnya.

"Kami terus menyuarakan akses-akses pelayanan publik untuk teman yang memiliki keterbatasan, memiliki ruang kesetaraan yang sama. Perindo akan terus memajukan dan memberikan akses teman-teman yang normal dan juga keterbatasan," imbuhnya dia.

Ketua RW 12 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, H Soedirman memuji gerakan dan juga kampanye hak disabilitas yang dilakukan oleh Partai Perindo. Kata dia, hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement