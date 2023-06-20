Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Kios di Cibarusah Bekasi Kebakaran

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:04 WIB
4 Kios di Cibarusah Bekasi Kebakaran
Kebakaran kios di Cibarusah Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak empat kios di Kampung Kebon Kopi, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi hangus terbakar. Kebakaran itu terjadi diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios.

"Yang terbakar empat unit kios lapak tambal ban, service jok, lapak aksesoris motor, dan kios lapak penjual ayam goreng," ujar Kapolsek Cibarusah, Iptu Arie Andhika Silamukti dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Arie mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi, pada Selasa, 20 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB pagi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga berinisial RN yang tengah melintas melihat api muncul dari salah satu kios lapak tambal ban.

Melihat ada api semakin membesar kemudian, RN langsung beritahu EG pemilik kios aksesories motor yang tepat berada di sampingnya.

"Kemudian, pemilik kios EG dan RN berusaha untuk memadamkan api. Namun api tidak Bisa dipadamkan dan menjalar ke tiga kios lainnya," kata Arie.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
