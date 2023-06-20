Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Unik Emak-Emak Pendukung Ganjar di Jaktim Penuhi Kebutuhan Rumah Tangga

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:29 WIB
Cara Unik Emak-Emak Pendukung Ganjar di Jaktim Penuhi Kebutuhan Rumah Tangga
Ganjar Pranowo/Foto: Pemprov Jateng
A
A
A

JAKARTA- Relawan Mak Ganjar bersama ratusan warga menanam bibit pohon cabai, dengan menggelar program Petik Masak Budidaya Pohon Cabai, di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Ketua Relawan Mak Ganjar se-Jabodetabek, Evi Navisah mengatakan, melalui program ini Mak Ganjar mengajak warga khususnya emak-emak untuk ikut serta dalam memperkuat ketahanan pangan.

"Hari ini kita dalam rangka ketahanan pangan dan memberikan pelatihan menanam cabai kepada masyarakat," ujar Evi, dikutip Selasa (20/6/2023).

ist

Selain itu kata dia, Mak Ganjar juga menyerahkan bantuan 350 bibit cabai yang dibagikan rumah-rumah warga sekitar. Hal ini mendapat sambutan baik dari warga.

"Kita juga bagikan ke rumah warga, bahkan ratusan bibit yang kita sediakan ini kurang karena minat masyarakat sangat tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap dengan program Petik Masak Budidaya Pohon Cabai ini bisa dijalankan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
