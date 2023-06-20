Solusi Pemuda Perindo Kabupaten Bekasi Atasinya Persoalan Pengangguran di Wilayahnya

JAKARTA - Ketua DPD Pemuda Partai Perindo Kabupaten Bekasi, Najamudin menyatakan warga asli Kabupaten Bekasi atau pribumi harus mendapatkan prioritas untuk mengisi lowongan pekerjaan di daerahnya.

Menurut dia, hal itu bisa menjadi solusi dari meningkatnya angka pengangguran di wilayahnya itu.

Ia menambahkan bahwa warga lokal harus diprioritaskan karena orang yang merasakan perubahan iklim dari dampak wilayahnya yang menjadi kawasan industri.

"Yang saya ingin pedulikan adalah masyarakat setempat, sebab mereka merasakan kebisingan, polusi udara yang tidak sehat," kata Najamudin dalam Podcast Aksi Nyata Perindo, Selasa (20/6/2023).

Ia pun akan melakukan prioritas pekerjaan kepada warganya sebagai program utama jika nanti dipercaya menjadi anggota legislatif Kabupaten Bekasi.