Viral Sopir Angkot Ugal-ugalan Terobos Traffic Cone di Kota Bogor, Langsung Diburu Polisi

BOGOR - Sopir angkot berinisial G di Kota Bogor hanya bisa tertunduk lesu tak menyangka pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya viral di media sosial. Dimana, sopir tersebut nekat menerobos beberapa traffic cone hingga terseret.

"Sore hari ini dari Satlantas Polresta Bogor Kota melaksanakan press release terhadap berita viral dimana pengemudi angkot yang pada Minggu 17 Juni 2023 dini hari jam 03.55 WIB terlihat di kamera CCTV itu menabrak cone beserta talinya sehingga menyebabkan rentetan cone itu tertarik," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Selasa (20/6/2023).

Dari rekaman tersebut, polisi melakukan identifikasi sekaligus memanggil pihak terkait. Hingga akhirnya, sopir angkot ugal-ugalan itu berhasil teridentifikasi.

"Pada saat itu (pengakuan) dari pengemudi mengemudikan kendaraannya dari Jalan Juanda menuju BTM. Pengemudi tidak memperhatikan adanya cone atau berrier yang dimaksudkan untuk memisahkan jalur antara dua arus yang berlawanan. Tentu hal tersebut berbahaya bagi kendaraan di belakangnya maupun di seberang," ungkapnya.

Adapun alasannya hanya karena mengejar waktu hendak ke pasae mengambil penumpang. Padahal, kondiai jalanan masih sepi kendaraan.