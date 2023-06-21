Gempa 3,4 M Guncang Banten, Kedalaman 23 Km

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 3,4 terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedalaman gempa berada pada 23 km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Rabu (21/6/2023). BMKG menyebut, gempa terjadi pukul 00.22 WIB.

“52 km Barat Daya MUARA BINUANGEUN-Banten, Kedalaman:23 Km,” tulis BMKG.

BMKG juga menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,25 Lintang Selatan, 105,65 Bujur Timur. Titik gempa berada di laut pada 90 km arah Barat Daya desa Muara Binuangeun, Lebak, Banten.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)