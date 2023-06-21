Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lurah Jelambar Baru: Ada 71 Kepala Keluarga Tinggal di Kolong Tol Angke

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |02:23 WIB
Lurah Jelambar Baru: Ada 71 Kepala Keluarga Tinggal di Kolong Tol Angke
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di Kolong Tol Angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 71 Kepala Keluarga tinggal di kolong tol tersebut.

Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono memperkirakan warga yang tinggal di bawah kolong tol tersebut sudah hampir 7 tahun.

“Data sementara ada 71 KK (Kepala Keluarga) cuma yang detail sore ini akan kita up lagi. Kalau dari waktu mungkin mereka sudah hampir 7 tahunan ya,” kata Danur, Selasa (20/6/2023).

Selain itu, Danur menyebutkan dari hasil pendataan bahwa warga yang tinggal di sana berstatus Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan luar Jakarta.

“Sementara masih pendataan, untuk pastinya nanti kita pastikan. Cuma sementara ada yang KTP luar daerah juga, KTP DKI dari berbagai wilayah di Jakarta,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan pemukiman tak lumrah yang berada di Ibu Kota Jakarta. Video tersebut terlihat pada salah satu unggahan akun instagram @irfan.jayani.

Pemukiman itu diketahui berada di Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jakbar Tol Angke viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193721//viral-XVYD_large.jpg
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193626//boroburdur-Fsgj_large.jpg
Viral Fasilitas Candi Borobudur Dikeluhkan, Tak Ramah Pengunjung Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493//viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/194/3193485//gamis_rimpi_lepas-HyDW_large.jpg
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement