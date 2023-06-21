Lurah Jelambar Baru: Ada 71 Kepala Keluarga Tinggal di Kolong Tol Angke

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di Kolong Tol Angke 2, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 71 Kepala Keluarga tinggal di kolong tol tersebut.

Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono memperkirakan warga yang tinggal di bawah kolong tol tersebut sudah hampir 7 tahun.

“Data sementara ada 71 KK (Kepala Keluarga) cuma yang detail sore ini akan kita up lagi. Kalau dari waktu mungkin mereka sudah hampir 7 tahunan ya,” kata Danur, Selasa (20/6/2023).

Selain itu, Danur menyebutkan dari hasil pendataan bahwa warga yang tinggal di sana berstatus Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan luar Jakarta.

“Sementara masih pendataan, untuk pastinya nanti kita pastikan. Cuma sementara ada yang KTP luar daerah juga, KTP DKI dari berbagai wilayah di Jakarta,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan pemukiman tak lumrah yang berada di Ibu Kota Jakarta. Video tersebut terlihat pada salah satu unggahan akun instagram @irfan.jayani.

Pemukiman itu diketahui berada di Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.