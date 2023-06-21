Peristiwa 21 Juni: Wafatnya Presiden Pertama RI Soekarno

JAKARTA - 21 Juni 2023 merupakan haul atau peringatan hari meninggalnya Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno ke-53. Juni juga merupakan bulan kelahiran sang Proklamator. Oleh karena itu, bulan Juni kerap pula disebut dengan bulan Bung Karno.

Karena pada bulan Juni 2023, Bung Karno genap berusia 122 tahun, serta 53 tahun lamanya telah meninggalkan bangsa Indonesia.

Bung Karno tutup usia di ruang perawatan RSPAD Gatot Subroto, Minggu, 21 Juni 1970, pukul 07.07 WIB karena komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas, dan reumatik.

Sebelum dirawat di RSPAD, Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakkan kaki di Jakarta. Ia tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis.

Soekarno kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya, Rachmawati. Setelah mendapat izin, ia lalu dibawa ke Wisma Yaso dengan status tahanan dengan pengamanan yang sangat ketat.

Dalam masa akhir hayatnya, Soekarno yang jadi pesakitan sebagai tahanan politik dan hidup “terpenjara” di Wisma Yaso (kini Museum Satria Mandala, Jakarta), lalu dilarikan ke RSPAD karena kondisinya yang gawat.