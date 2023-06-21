Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berita Kematian Soekarno Jadi Sorotan Media Asing

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |07:05 WIB
Berita Kematian Soekarno Jadi Sorotan Media Asing
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

 

JAKARTA – 21 Juni selalu diingat banyak orang sebagai hari wafatnya sang Proklamator RI, Soekarno. “Putra Sang Fajar” (julukan Soekarno) tepatnya tutup usia pada 21 Juni 1970 setelah lima tahun berjuang melawan gangguan organ ginjal kirinya.

Dalam masa akhir hayatnya itu, Soekarno yang jadi pesakitan sebagai tahanan politik dan hidup “terpenjara” di Wisma Yaso (kini Museum Satria Mandala, Jakarta), sempat dilarikan ke RSPAD karena kondisinya yang gawat.

 BACA JUGA:

Tapi nyawanya tak tertolong. “Sang Penyambung Lidah Rakyat” dipanggil Sang Pencipta. Segenap rakyat yang sedianya dilarang menghadiri prosesi iring-iringan jenazah Soekarno, seolah tak menanggapi imbauan pemerintah yang kala itu sudah di bawah rezim Soeharto.

Isak tangis pasang mata yang tak terhingga jumlahnya menyertai konvoi mobil jenazah Soekarno dari Wisma Yaso menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk kemudian, diterbangkan ke Blitar, Jawa Timur, di mana Soekarno diputuskan Presiden Soeharto, dimakamkan di samping mendiang ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai.

 BACA JUGA:

Kabar duka ini ternyata tidak hanya disoroti masyarakat dan media nasional. Sejumlah surat kabar asing pun ikut memberitakan kematian pria yang punya pengaruh besar di antara memanasnya Perang Dingin antara Blok Barat vs Blok Timur tersebut.

Dari media-media Asia hingga Amerika Serikat (AS), kematian Soekarno turut jadi perhatian publik internasional. Seperti yang diberitakan Sarasota Journal, surat kabar asal Florida.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement