Berita Kematian Soekarno Jadi Sorotan Media Asing

JAKARTA – 21 Juni selalu diingat banyak orang sebagai hari wafatnya sang Proklamator RI, Soekarno. “Putra Sang Fajar” (julukan Soekarno) tepatnya tutup usia pada 21 Juni 1970 setelah lima tahun berjuang melawan gangguan organ ginjal kirinya.

Dalam masa akhir hayatnya itu, Soekarno yang jadi pesakitan sebagai tahanan politik dan hidup “terpenjara” di Wisma Yaso (kini Museum Satria Mandala, Jakarta), sempat dilarikan ke RSPAD karena kondisinya yang gawat.

Tapi nyawanya tak tertolong. “Sang Penyambung Lidah Rakyat” dipanggil Sang Pencipta. Segenap rakyat yang sedianya dilarang menghadiri prosesi iring-iringan jenazah Soekarno, seolah tak menanggapi imbauan pemerintah yang kala itu sudah di bawah rezim Soeharto.

Isak tangis pasang mata yang tak terhingga jumlahnya menyertai konvoi mobil jenazah Soekarno dari Wisma Yaso menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk kemudian, diterbangkan ke Blitar, Jawa Timur, di mana Soekarno diputuskan Presiden Soeharto, dimakamkan di samping mendiang ibunda, Ida Ayu Nyoman Rai.

Kabar duka ini ternyata tidak hanya disoroti masyarakat dan media nasional. Sejumlah surat kabar asing pun ikut memberitakan kematian pria yang punya pengaruh besar di antara memanasnya Perang Dingin antara Blok Barat vs Blok Timur tersebut.

Dari media-media Asia hingga Amerika Serikat (AS), kematian Soekarno turut jadi perhatian publik internasional. Seperti yang diberitakan Sarasota Journal, surat kabar asal Florida.