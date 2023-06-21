Mahfud MD: Pemilu 2024 Mutlak Harus Lebih Baik dari Pemilihan Umum Sebelumnya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap Pemilu 2024 harus lebih baik dari pemilu sebelumnya.

"Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat, partai politik, penyelenggara pemilu, penegak hukum, bahwa pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik," kata Mahfud dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (20/6/2023).

"Tahun 2024, mutlak harus menjadi lebih baik lagi daripada pemilu yang terjadi 2019 dan sebelumnya," sambungnya.

Mahfud menjelaskan, pelaksanaan pemilu yang lebih baik dapat menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang terus maju dan belajar dari pengalaman.

"Itu artinya kita maju dan maju terus, belajar dari pengalaman masa lalu untuk memperbaiki masa depan," ucapnya.

Guna mewujudkan pelaksanaan pemilu yang lebih baik, Mahfud pun mengharapkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Sehingga, kata Mahfud, segala bentuk pelanggaran pada pesta demokrasi itu bisa diminimalisir.