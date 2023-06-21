Gempa M3,9 Guncang Tanggamus Lampung

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Tanggamus, Lampung, pada Rabu (21/6/2023) sekira pukul 06.09 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.11 Lintang Selatan - 104.03 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.9, 21-Jun-2023 06:09:40WIB, Lok:6.11LS, 104.03BT (100 km BaratDaya TANGGAMUS-LAMPUNG), Kedlmn:52 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

