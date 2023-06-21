Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Kebocoran Dokumen Penyelidikan di ESDM, Polisi Periksa Pegawai KPK

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:43 WIB
Kasus Kebocoran Dokumen Penyelidikan di ESDM, Polisi Periksa Pegawai KPK
Ali Fikri (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Jajaran Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berkenaan dengan itu, KPK mengaku menghormati upaya penegakan hukum Polda Metro Jaya tersebut.

"Tentu KPK menghargai proses penegakan hukum oleh pihak Polda Metro Jaya dan kemudian dari KPK, teman-teman juga menanyakan, apakah benar ada pegawai KPK yang diperiksa, iya. KPK juga mendukung proses itu," ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Pemeriksaan yang dilakukan jajawan Polda Metro Jaya, kata Ali, dilakukan pada pekan lalu. "Iya minggu yang lalu, sepengetahuan kami, minggu yang lalu," ucapnya.

KPK menghargai proses hukum yang sedang ditegakkan Polda Metro Jaya. Jika ditemukan adanya tindak pidana dalam kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM tersebut, kata Ali, KPK mempersilakan Polda Metro Jaya untuk mengusutnya.

"Karena tentu kebocoran-kebocoran dalam proses penegakan hukum, siapapun pelakunya itu memang harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kan gitu ya," tuturnya.

"Sehingga tentu upaya-upaya itu sebagai bagian dari upaya proses penegakan hukum, kita hargai, kami hargai, kami hormati bahkan kemudian kalau keterangan yang diperlukan dari pegawai kami hadir," sambung dia.

Telusuri berita news lainnya
