TNI AL Gagalkan Puluhan Pengiriman Imigran Gelap ke Luar Negeri

JAKARTA - Dalam kurun waktu tiga bulan, jajaran TNI Angkatan Laut telah menggagalkan puluhan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke luar negeri, yang akan diberangkatkan di sejumlah wilayah jalur penyeberangan yang digunakannya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur.

"Tercatat, pada bulan Mei 2023 Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai bersama tim gabungan Lantamal I berhasil menggagalkan rencana pemberangkatan 10 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal," kata Wira melalui keterangan resminya, dikutip Rabu (21/6/2203).

"Dan 24 orang Warga Negara Asing (WNA) terdiri 6 orang Warga Negara Bangladesh, dan 18 etnis Rohingnya secara ilegal di pesisir pantai Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau," sambungnya.