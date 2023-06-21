Selamat Ulang Tahun Ke 62 Presiden Jokowi

JAKARTA - Rabu 21 Juni 2023 merupakan hari yang istimewa bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hari ini merupakan hari kelahiran Presiden Jokowi. Jokowi yang menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia itu saat ini menginjak usia 62 tahun.

"Selamat Ulang Tahun ke 62 Bapak Joko Widodo," dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu (21/6/2023).

Sebelumnya, dihari kelahirannya ini Jokowi mengaku tidak pernah merayakan ulang tahunnya.

"Saya gak pernah ulang tahun," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Jokowi menjelaskan alasannya tidak pernah merayakan ulang tahun, karena dirinya mengaku hanya orang desa.

"Saya orang desa gak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampe sekarang," kata Jokowi.