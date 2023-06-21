Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selamat Ulang Tahun Ke 62 Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |08:18 WIB
Selamat Ulang Tahun Ke 62 Presiden Jokowi
foto: dok Instagram Sekneg RI
A
A
A

JAKARTA - Rabu 21 Juni 2023 merupakan hari yang istimewa bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hari ini merupakan hari kelahiran Presiden Jokowi. Jokowi yang menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia itu saat ini menginjak usia 62 tahun.

"Selamat Ulang Tahun ke 62 Bapak Joko Widodo," dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Rabu (21/6/2023).

Sebelumnya, dihari kelahirannya ini Jokowi mengaku tidak pernah merayakan ulang tahunnya.

"Saya gak pernah ulang tahun," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Jokowi menjelaskan alasannya tidak pernah merayakan ulang tahun, karena dirinya mengaku hanya orang desa.

"Saya orang desa gak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampe sekarang," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102/jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement