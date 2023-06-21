Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karier Gajah Mada di Kerajaan Majapahit Meroket Berkat Pimpin Pasukan Elite Raja

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |08:38 WIB
Karier Gajah Mada di Kerajaan Majapahit Meroket Berkat Pimpin Pasukan Elite Raja
Mahapatih Gajah Mada (foto: dok ist)
A
A
A

KERAJAAN Majapahit baru memiliki pasukan khusus pengamanan raja ketika Jayanagara naik tahta. Pembentukan pasukan khusus ini tak lain dari andil Gayatri yang kerap tak menyukai sikap dari Jayanagara. Tetapi Gayatri sadar perlunya pembentukan pasukan khusus pengawal raja Majapahit saat Jayanagara menjabat, karena sang raja punya banyak musuh.

Kebijakan baru Jayanegara membentuk pengawal elite keraton Majapahit memang melahirkan satu konsekuensi yang sangat penting. Seseorang dari golongan rakyat jelata yang tak dikenal diangkat sebagai salah satu perwira senior.

Menurut Earl Drake pada bukunya Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit, sosok Jayanegara bukan berdarah biru, namun sangat cerdas tak terkira untuk ukuran seseorang yang lahir dari orang tua yang kemungkinan besar berkasta sudra, kasta terendah dalam masyarakat, yang umumnya meliputi tukang atau buruh.

Dari sejumlah nama yang menjadi komando pasukan penjaga elite keraton Majapahit. Namun dari sekian nama muncullah Gajah Mada, Gajah Mada terkenal dengan sosoknya yang besar, kuat, cerdas, berani, bertabiat keras, dan sejak lahir punya bakat menjadi panglima pasukan.

Keputusan Jayanegara merekrut Gajah Mada sangat tepat karena sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, dan juga karena lelaki otodidak ini sama sekali tak terikat dengan keluarga kerajaan yang kini saling cek-cok. Maka Jayanegara patut berharap Gajah Mada akan setia kepada siapapun yang menjadi atasannya.

Penilaian Gayatri terbukti benar dalam peristiwa yang terjadi tak berapa lama. Kemudian muncullah pemberontakan oleh Ra Kuti yang melawan raja pada 1319. Inilah pemberontakan yang paling berbahaya karena meletus langsung di ibu kota, bukan di wilayah kerajaan yang jauh.

Ra Kuti sendiri adalah satu dari tujuh orang bangsawan yang disukai raja. Sejak dari Raden Wijaya yang tak lain ayah dari Jayanegara, ia menjadi bagian pejabat penting di istana Kerajaan Majapahit. Kuti bersama keenam pejabat lainnya diangkat sebagai pengawal kehormatan dan dianugerahi hak-hak istimewa di istana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement