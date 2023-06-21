Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Idul Adha 28 Juni, Sholat Id Digelar di Gedung Pusat Dakwah

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |09:31 WIB
Muhammadiyah Idul Adha 28 Juni, Sholat Id Digelar di Gedung Pusat Dakwah
Foto: PP Muhammadiyah
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menggelar salat hari raya Idul Adha 1444 H pada Rabu 28 Juni 2023 pukul 06:30 WIB di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya No.62, Jakarta Pusat.

"Pada Sholat Id kali ini, yang akan bertindak menjadi khatib dan imam adalah Ustaz Endang Mintardja. Endang Mintardja merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah," begitu dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu (21/6/2023).

 BACA JUGA:

Salat Id dengan tema “Model Beragama Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam’ ini dapat diikuti oleh warga Muhammadiyah dan kaum muslimin secara umum yang tinggal di kawasan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi).

Sebagai informasi, PP Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Juni 2023 melalui maklumat bernomor 1/MLM/1.0/E/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Januari 2023 di Yogyakarta.

BACA JUGA:

Idul Adha Libur 3 Hari, Muhammadiyah : Terima Kasih Presiden Jokowi 

Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

(Qur'anul Hidayat)

      
