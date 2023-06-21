Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mentan Yasin Limpo Diperiksa KPK, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:51 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (19/6) lalu.

Menurut Jokowi, Syahrul harus menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

"Ya, hormati proses hukum. Hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi dal keterangannya di Pasar Prumpung Gunung Sindur, Bogor, Rabu (21/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo telah diperiksa tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 3,5 jam. Politikus Partai Nasdem itu mengaku akan kooperatif. 

