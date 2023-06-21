Mentan Yasin Limpo Diperiksa KPK, Jokowi: Hormati Proses Hukum

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (19/6) lalu.

Menurut Jokowi, Syahrul harus menghormati semua proses hukum yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.

"Ya, hormati proses hukum. Hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi dal keterangannya di Pasar Prumpung Gunung Sindur, Bogor, Rabu (21/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo telah diperiksa tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 3,5 jam. Politikus Partai Nasdem itu mengaku akan kooperatif.