Berulang Tahun, Jokowi Tinjau Sejumlah Pasar di Bogor dan Bagikan BLT

JAKARTA - Di hari kelahirannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan aktivitas pedagang di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parungpung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara memastikan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Idul Adha 1444 H.

"Ya harga baik, harga baik. Tadi harga bawang merah turun sedikit, daging ayam juga harganya baik, baik itu untuk peternak dan untuk konsumen—masyarakat baik, saya kira stabilitas harga masih bisa (terkendali). Minyak tadi juga sama masih Rp14 ribu saya kira baik," kata Jokowi dalam keterangannya di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6/2023).

Kepala Negara pun menuturkan akan terus mengecek harga-harga bahan pokok agar tidak kehilangan kendali terhadap inflasi. Menurut Presiden, sejauh ini tidak ada gejolak harga menjelang Iduladha.

"Stabilitas harganya masih baik, ini yang saya cek terus karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi, terhadap harga-harga yang ada di pasar, utamanya bahan baku, bahan pokok," kata Kepala Negara.