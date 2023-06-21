Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berulang Tahun, Jokowi Tinjau Sejumlah Pasar di Bogor dan Bagikan BLT

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:06 WIB
Berulang Tahun, Jokowi Tinjau Sejumlah Pasar di Bogor dan Bagikan BLT
Jokowi tinjau pasar di hari ulang tahunnya (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Di hari kelahirannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan aktivitas pedagang di Pasar Tohaga Parung dan Pasar Parungpung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara memastikan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Idul Adha 1444 H.

"Ya harga baik, harga baik. Tadi harga bawang merah turun sedikit, daging ayam juga harganya baik, baik itu untuk peternak dan untuk konsumen—masyarakat baik, saya kira stabilitas harga masih bisa (terkendali). Minyak tadi juga sama masih Rp14 ribu saya kira baik," kata Jokowi dalam keterangannya di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6/2023).

Kepala Negara pun menuturkan akan terus mengecek harga-harga bahan pokok agar tidak kehilangan kendali terhadap inflasi. Menurut Presiden, sejauh ini tidak ada gejolak harga menjelang Iduladha.

"Stabilitas harganya masih baik, ini yang saya cek terus karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi, terhadap harga-harga yang ada di pasar, utamanya bahan baku, bahan pokok," kata Kepala Negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193824//polda_metro_jaya-M4CH_large.jpg
Polisi Usut 4 Akun Medsos Tuding SBY Dalang Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193133//viral-5db4_large.jpg
Geram! SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102//jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193096//ijazah_jokowi-DG3r_large.jpg
Kubu Roy Suryo Duga Ada Manuver Bikin Kasus Ijazah Jokowi Seolah-olah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193089//refli_harun-MAmx_large.jpg
Refly Harun Pastikan Roy Suryo Cs Tak Sudi Minta Maaf ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193080//jokowi_mania-vZwI_large.jpg
Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement