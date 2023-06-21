Anies Sudah Kantongi Satu Nama Bakal Cawapres, Minta Tim 8 Bergerak Maju

JAKARTA - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus bergerak maju. Dua hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan Tim 8 yang terdiri dari perwakilan Demokrat, Nasdem, PKS dan Tim Anies pada Rabu (21/6/2023).

Dalam pertemuan yang digelar di Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies dan Tim 8 tidak lagi membahas soal Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) yang akan mendampingi Anies. Namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan

“Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh Partai Koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam,” ujar Anggota Tim 8 wakil dari Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto,

"Satu nama sudah di kantong Bacapres Anies, mari kita tunggu siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan," jelas Sugeng.

Sudirman Said, anggota Tim 8 yang mewakili Anies Baswedan, menjelaskan bahwa dalam pertemuan Selasa sore hingga malam kemarin, Anies menugaskan agar Tim 8 mulai mempersiapkan langkah kongkrit ke depan.

“Pak Anies meminta agar Tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis, termasuk melengkapi Struktur Tim Pemenangan Nasional, kegiatan bersama tiga partai koalisi dan opsi waktu deklarasi pasangan Capres dan Cawapres,” sambung Sudirman.

Sementara itu, Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan.

“Struktur dan kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan, bersiap untuk turun bersama dengan para kader Partai Koalisi, dan Relawan Pro Perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan kegiatan pemenangan dan antisipasi kecurangan.” tegas Teuku Riefky.