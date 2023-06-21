Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Ganjar Pranowo Terlengkap, Bakal Capres 2024

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:38 WIB
Profil Ganjar Pranowo Terlengkap, Bakal Capres 2024
Ganjar Pranowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA-Profil Ganjar Pranowo terlengkap menarik untuk dibahas. Dia resmi ditunjuk PDI-P sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.

Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dilakukan langsung oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDI-P pada 21 April 2023 lalu. Sosok Ganjar Pranowo pun kini banyak disebut-sebut.

Untuk mengenal lebih dekat, berikut profil Ganjar Pranowo terlengkap yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Rabu (21/6/2023).

Ganjar Pranowo merupakan seorang politisi yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di lereng Gunung Lawu pada 28 Oktober 1968. Ganjar merupakan anak ke lima dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Parmudji Pramudi Wiryo dan Sri Suparni.

Ayahnya, dulunya merupakan seorang polisi dan sempat mendapatkan tugas operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah (sekaranga Sumatera Barat, Riau, dan Jambi).

Namanya memiliki arti yakni “ganjaran (balasan) dari kesulitan/kesedihan (Sungkowo)”. Sebagaimana orang Jawa pada masa lalu, orang tua Ganjar merasa takut dan tak ingin nama Sungkowo membebani kehidupan Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/337/2879249/pj-gubernur-punya-tugas-dan-wewenang-lengkap-2dbaaPihUd.jpg
PJ Gubernur Punya Tugas dan Wewenang Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/337/2877333/profil-pj-gubernur-jabar-nana-sudjana-pernah-ditugaskan-di-surakarta-saat-jokowi-masih-wali-kota-beWSnbl68N.jpg
Profil Pj Gubernur Jabar Nana Sudjana, Pernah Ditugaskan di Surakarta saat Jokowi Masih Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/337/2876683/10-gubernur-yang-masa-jabatannya-selesai-september-ini-ZaC6PM7Unp.jpg
10 Gubernur yang Masa Jabatannya Selesai September Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/337/2835259/4-kebijakan-kontroversi-ali-sadikin-gubernur-pertama-jakarta-dengan-masa-jabatan-terlama-8O6zv1yT4W.jpg
4 Kebijakan Kontroversi Ali Sadikin, Gubernur Pertama Jakarta dengan Masa Jabatan Terlama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/337/2830543/ternyata-ini-alasan-kenapa-ganjar-pranowo-dipanggil-tugiman-iQr1seDS1P.jpg
Ternyata Ini Alasan Kenapa Ganjar Pranowo Dipanggil Tugiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/07/337/2760575/usulan-penghapusan-jabatan-gubernur-wapres-wacana-sudah-lama-ada-biar-dikaji-ahli-W4Ogp46cox.jpg
Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, Wapres: Wacana Sudah Lama Ada, Biar Dikaji Ahli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement