Profil Ganjar Pranowo Terlengkap, Bakal Capres 2024

JAKARTA-Profil Ganjar Pranowo terlengkap menarik untuk dibahas. Dia resmi ditunjuk PDI-P sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.

Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dilakukan langsung oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDI-P pada 21 April 2023 lalu. Sosok Ganjar Pranowo pun kini banyak disebut-sebut.

Untuk mengenal lebih dekat, berikut profil Ganjar Pranowo terlengkap yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Rabu (21/6/2023).

Ganjar Pranowo merupakan seorang politisi yang lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di lereng Gunung Lawu pada 28 Oktober 1968. Ganjar merupakan anak ke lima dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Parmudji Pramudi Wiryo dan Sri Suparni.

Ayahnya, dulunya merupakan seorang polisi dan sempat mendapatkan tugas operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah (sekaranga Sumatera Barat, Riau, dan Jambi).

Namanya memiliki arti yakni “ganjaran (balasan) dari kesulitan/kesedihan (Sungkowo)”. Sebagaimana orang Jawa pada masa lalu, orang tua Ganjar merasa takut dan tak ingin nama Sungkowo membebani kehidupan Ganjar.