Profil Sandiaga Uno Terlengkap

JAKARTA- Profil Sandiaga Uno terlengkap akan dibahas pada artikel Okezone. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencuri perhatian atas apresiasinya kepada Putri Ariani, peraih golden buzzer America’s Got Talent 2023.

Untuk mengenal lebih dekat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, berikut profil Sandiaga Uno terlengkap.

Sandiaga Salahudin Uno atau akrab dengan sapaan Bang Sandi lahir di Rumbai, Pekanbaru, 28 Juni 1969. Dirinya merupakan anak kedua dari pasangan Razif Halik Uno dan Mein R Uno.

Ayah Sandiaga Uno berasal dari Gorontalo, terlihat dari marga Uno yang bersandar pada nama belakangnya. Sebelum pindah ke Jakarta, sang ayah bekerja di perusahaan Caltex Riau. Setelah masa kerjanya usai barunya pindah ke Jakarta pada tahun 1970.

Sandiaga Uno menempuh pendidikan di Jakarta mulai dari SD PSKD (Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta), SMP Negeri 12 Jakarta, dan SMA Swasta Katolik Pangudi Luhur. Setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi ke Wichita State University di Kansas, Amerika dan lulus dengan predikat cumlaude.