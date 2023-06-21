Ulang Tahun, Jokowi: Akan Lebih Berarti Jika Jalankan Amanah Majukan Negeri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mengucapkan dan mendoakan di hari ulang tahun dirinya pada hari ini Rabu 21 Juni 2023.

"Terimakasih yang tak terhingga untuk ucapan selamat, harapan, dan doa doa dari saudara-saudaraku. Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia kesehatan dan keselamatan untuk kita semua," kata Jokowi dikutip dari unggahannya di Instagram, Rabu (21/6/2023).

Kepala Negara mengatakan bahwa bertambahnya umur ditahun-tahun ke depan akan lebih berarti jika menjalankan amanah untuk memajukan Indonesia.

"Tahun-tahun yang kita jalani akan lebih berarti apabila diisi dengan menjalankan amanah untuk bersama-sama membawa kemajuan bagi negeri yang kita cintai ini," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, dihari kelahirannya yang ke 62 tahun ini, Presiden Jokowi mengaku tidak pernah merayakan ulang tahunnya.

"Saya nggak pernah ulang tahun," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa 20 Juni 2023.