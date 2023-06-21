Mantan Loyalis Bongkar Borok Ponpes Al Zaytun yang Punya Lahan Ribuan Hektare

INDRAMAYU - Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar Indramayu, Jawa Barat bikin resah masyarakat. Sejumlah ajaran di Ponpes tersebut berindikasi menyimpang dan sesat.

Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan, mengatakan, di samping ajaran makar NII, Ponpes Al Zaytun juga mengadopsi ajaran Isa Bugis dan Lembaga Kerasulan.

Dari awal terbentuknya, lanjut dia, Al Zaytun sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun, di permukaan, ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka itu toleran.

"Karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia mengkolaborasikan atau sinkretisme agama, yaitu menggabungkan beberapa agama menjadi satu," kata Ken kepada MNC Portal Indonesia (MPI), usai acara Silaturahmi Kebangsaan, di Ponpes Hidayatut Tholibin, Indramayu beberapa waktu lalu.

Ken Setiawan yang pernah menjadi pengurus di Ponpes Al Zaytun pada 2000-2002 mengungkapkan, ajaran Isa Bugis berusaha mengilmiahkan agama dan kekuasaan serta menolak semua hal yang tidak masuk akal.

Selain itu, aliran Isa Bugis banyak diikuti oleh kaum intelektual yang cenderung menggunakan akal dan pikiran. Sehingga, terang dia, tidak kaget bila ritual ibadah di Ponpes Al Zaytun terkesan aneh dan berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya.

"Makanya, rukun Islam pun mereka ubah, termasuk haji tidak perlu ke Makkah, melainkan haji ada di Indramayu, Jawa Barat yaitu di Al Zaytun dan sholat juga belum diwajibkan. Nah, ini kan termasuk gerakan-gerakan bawah tanah," katanya.