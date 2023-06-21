Penambahan Kasus Positif Hampir Nihil Jadi Alasan Status Covid-19 Dijadikan Endemi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah memutuskan bahwa mulai hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, status pandemi covid-19 berubah menjadi endemi.

"Setelah tiga tahun lebih kita berjuang bersama mengahadapi pandemi covid-19 sejak hari ini, Rabu, 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6/2023).

Jokowi menjelaskan bahwa alasan pemerintah memutuskan status endemi saat ini dikarenakan angka konfirmasi harian covid-19 mendekati nihil.

"Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus covid-19 mendekati nihil. Hasil zero survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi covid-19," jelasnya.

(Nanda Aria)