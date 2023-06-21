Status Pandemi Dicabut, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mencabut status pandemi menjadi endemi Covid-19 pada hari ini, Rabu 21 Juni 2023.

Jokowi berharap, dicabutnya status pandemi masyarakat untuk berhati-hati dan tetap menjalankan perilaku hidup sehat.

"Walaupun demikian saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6/2023).

Jokowi berharap, dengan dimulainya masa endemi, perekonomian nasional dapat bergerak semakin baik.

"Tentunya dengan keputusan ini Pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat," kata Jokowi.