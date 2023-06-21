Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bentuk Nasionalisme, DPR Apresiasi Karya Anak Bangsa yang Kedepankan Edukasi

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:09 WIB
Bentuk Nasionalisme, DPR Apresiasi Karya Anak Bangsa yang Kedepankan Edukasi
Anggota DPR RI Himmatul Aliyah (tengah) (Foto: Kiswondari)
A
A
A

JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Himmatul Aliyah mengapresiasi sineas-sineas Tanah Air yang terus berkarya dengan menciptakan sesuatu yang mengedukasi, mengedepankan kearifan lokal dan keindahan alam nusantara.

Ditemui usai menyaksikan penanyangan khusus film Kejar Mimpi Gaspol, Anggota komisi X DPR RI itu sangat senang dengan banyaknya karya anak bangsa yang bermunculan.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya karya anak bangsa yang mengedepankan edukasi, kearifan lokal dan keindahan alam di Tanah Air. Hal ini merupakan bentuk nasionalisme para generasi muda terhadap sumber daya yang kita miliki,” kata Aliyah dikutip, Rabu (21/6/2023).

Aliyah menjelaskan, film tersebut merupakan cerminan kebanyakan ibu di dunia. Peran Ibu yang diceritakan dalam film ini sangat perlu dicontoh.

“Alur ceritanya menarik, terlebih peran seorang ibu yang sangat pas dengan kehidupan keseharian. Berjuang dan tak kenal lelah, semua dilakukan demi anaknya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
