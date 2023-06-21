Ganjar Rilis Aplikasi Samsat Budiman, Yusuf Lakaseng: Pemimpin Kekinian yang Sangat Dibutuhkan Rakyat

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terbaru, Ganjar meluncurkan aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Badan Usaha Usaha Digital Mandiri (Samsat Budiman) sebagai wujud komitmen mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak di desa-desa.

Merespons hal tersebut, Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menyatakan peluncuran tersebut sebagai komitmen Ganjar dalam memudahkan administrasi masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Yusuf Lakaseng, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu melanjutkan, apa yang dilakukan bacapres Pemilu 2024 itu juga merupakan upaya meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

"Peluncuran Samsat Budiman adalah usaha Pemprov Jateng yang dipimpin Ganjar Pranowo memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dan peningkatan pendapatan pemerintah tingkat Desa. Ini adalah inovasi yang patut diapresiasi," kata Lakaseng, Rabu (21/6/2023).