Kapolri Instruksikan Tes Bikin SIM Diperbaiki, Angka 8 dan Zig-zag Bakal Dihapus?

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran Korlantas Polri untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terkait dengan proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan pengarahan dalam Upacara Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Juni 2023.

"Dan khusus untuk pembuatan SIM, saya minta Kakorlantas tolong untuk melakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak, yang melewati zig-zag itu sesuai atau tidak. Kalau sudah tidak relevan tolong diperbaiki," kata Sigit.

Sigit menegaskan, proses pembuatan SIM jangan terkesan mempersulit masyarakat yang memang membutuhkan. Sehingga, muncul stigma pembuatan lisensi berkendara itu dapat diselesaikan di bawah meja.

Menurut Sigit, stigma tersebut harus dihilangkan. Jajaran kepolisian khususnya di bidang lalu lintas harus memberikan pelayanan yang baik dan mudah untuk seluruh masyarakat.

"Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktik ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja. Tidak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan," tegas Sigit.