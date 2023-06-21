Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Status Pandemi Dicabut, Jokowi Harap Ekonomi Nasional Bergerak Semakin Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |16:36 WIB
Status Pandemi Dicabut, Jokowi Harap Ekonomi Nasional Bergerak Semakin Baik
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk mencabut status pandemi menjadi endemi Covid-19 pada hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Dengan dimulainya masa endemi, diharapkan perekonomian nasional dapat bergerak semakin baik.

"Tentunya dengan keputusan ini Pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6/2023).

Jokowi berharap, dengan dicabutnya status pandemi masyarakat untuk berhati-hati dan tetap menjalankan perilaku hidup sehat. "Walaupun demikian saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan alasannya mencabut status pandemi menjadi endemi Covid-19. Hal itu, kata Jokowi, dikarenakan angka konfirmasi harian Covid-19 mendekati nihil.

"Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 mendekati nihil. Hasil zero survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
