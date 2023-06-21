Ganjar Mesra dengan TGB di NTB, Hary Tanoe: Biar Lebih Mudah Sosialisasi

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo buka suara perihal kemesraan bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi saat berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, TGB merupakan warga asli NTB. Dengan begitu, diharapkan kedatangan Ganjar di sana dapat lebih mudah diterima masyarakat dengan menggandeng TGB.

Terlebih, Partai Perindo telah menyatakan sikap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres Pemilu 2024 nanti sehingga perlu memberikan dukungan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kalau NTB kan daerahnya Pak TGB wajar kalau menemani Pak Ganjar di NTB, supaya Pak Ganjar bisa lebih mudah mensosialisasikan dirinya karena beliau kan sudah Capres yang kita usung," kata Hary Tanoe di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Perihal kemungkinan TGB menjadi Bacawapres Ganjar, Hary Tanoe menyatakan pihaknya belum fokus untuk hal tersebut.