Jember Diguncang Gempa Berkekuatan M3,2

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang Jember, Jawa Timur , Rabu 21 Juni 2023, pukul 17.50 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 18 km barat laut Jember Jawa Timur pada koordinat 8.05 Lintang Selatan – 113.55 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.2, 21-Jun-2023 17:50:22WIB, Lok:8.05LS, 113.55BT (18 km Barat Laut JEMBER-JATIM), Kedalam:10 Km Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG melaporkan informasi yang disampaikan saat ini mengutamakan kecepatan. Selain itu, belum dipastikan dampak gempa.

(Arief Setyadi )