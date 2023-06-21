Update! Kasus Covid-19 Bertambah 114 Hari Ini

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Rabu, 21 Juni 2023 bertambah 114 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.811.444 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 13.678 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 214 orang. Sehingga total sebanyak 6.640.216 orang sembuh.

Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 5 orang. Sehingga total meninggal tetap di angka 161.853 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Arief Setyadi )