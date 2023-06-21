Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi, Presiden yang Kita Banggakan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:14 WIB
Hary Tanoe: Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi, Presiden yang Kita Banggakan
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok Partai Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diketahui lahir di Surakarta, 21 Juni 1961. Pada hari ini, usianya genap 62 tahun.

"Selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi presiden kita yang kita cintai dan kita banggakan, semoga bapak selalu sehat dan panjang umur" kata Hary Tanoe di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Ketua Umum Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, semoga Jokowi selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan selalu diberikan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya.

"Semoga diberikan kemudahan dan bahagia dengan keluarga dengan keluarga anak cucu dan tentunya kita diberikan kekuatan untuk membangun Indonesia menjadi yang kita cita-citakan," ujar Hary Tanoe.

