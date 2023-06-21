Sholat Idul Adha, Muhammadiyah Siapkan 27 Titik di Jakarta

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Penentuan ini, berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelas Tarijh dan Tajdid.

Menyambut hari besar tersebut, Pimpinan Muhammadiyah di seluruh DKI Jakarta telah mempersiapkan lokasi penyelenggaraan jamaah salat iduladha di berbagai tempat.

Salah satunya yang dikelola Ta’mir Masjid At Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertempat di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat pukul 06.30 WIB.

Berikut daftar titik lokasi perhelatan salat ibadah iduladha yang dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah:

PDM JAKARTA SELATAN

1. PCM Tebet Timur

Khatib: Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed

Imam: Ust. Asep Saefulloh, Lc.

Tempat : Halaman Parkir Masjid Al Huda

2. PCM Kebayoran Baru

Khatib : Ust. Ahmad Said, ME.Sy.

Imam : Ust. Ahmad Said,ME.Sy.

Tempat : Masjid At Taqwa, halaman, dan badan Jalan Limau I dan III Kebayoran Baru.