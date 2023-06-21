Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sholat Idul Adha, Muhammadiyah Siapkan 27 Titik di Jakarta

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:55 WIB
Sholat Idul Adha, Muhammadiyah Siapkan 27 Titik di Jakarta
Ilustrasi Sholat Idul Adha (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Penentuan ini, berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelas Tarijh dan Tajdid.

Menyambut hari besar tersebut, Pimpinan Muhammadiyah di seluruh DKI Jakarta telah mempersiapkan lokasi penyelenggaraan jamaah salat iduladha di berbagai tempat.

Salah satunya yang dikelola Ta’mir Masjid At Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertempat di halaman Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat pukul 06.30 WIB.

Berikut daftar titik lokasi perhelatan salat ibadah iduladha yang dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah:

PDM JAKARTA SELATAN

1. PCM Tebet Timur

Khatib: Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed

Imam: Ust. Asep Saefulloh, Lc.

Tempat : Halaman Parkir Masjid Al Huda

2. PCM Kebayoran Baru

Khatib : Ust. Ahmad Said, ME.Sy.

Imam : Ust. Ahmad Said,ME.Sy.

Tempat : Masjid At Taqwa, halaman, dan badan Jalan Limau I dan III Kebayoran Baru.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement