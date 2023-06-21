Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kontroversi Al Zaytun, Ma'ruf Amin Klaim Sudah Investigasi sejak Jadi Ketua MUI

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:31 WIB
Kontroversi Al Zaytun, Ma'ruf Amin Klaim Sudah Investigasi sejak Jadi Ketua MUI
Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin telah melakukan investigasi terkait kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun sejak menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wapres pun telah menginstruksikan pihak-pihak terkait dari pusat yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Agama, di tingkat daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar), bahkan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengusut tuntas Ponpes Al Zaytun yang diduga mengajarkan ajaran sesat.

“Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan pendalaman (investigasi) yang cukup waktu itu juga bahkan dalam koordinasi Kiai Ma’ruf Amin yang saat itu masih Ketua MUI,” ungkap Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Sementara itu, Persatuan Islam (Persis) juga telah memberikan statement penolakan ajaran Ponpes Al Zaytun. Bahkan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat juga telah mengambil sikap terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini.

“Sikap masyarakat sudah cukup jelas ya misalnya organisasi seperti Persis yang punya basis kuat di Jawa Barat itu sudah meminta supaya jangan sampai putra-putri masyarakat di Jawa Barat masuk ke pesantren Al Zaytun itu misalnya satu statement dari organisasi persis,” kata Masduki.

“PWNU Jawa Barat juga sudah menyatakan yang sama, sudah memberikan pernyataan yang cukup jelas mengenai seperti apa yang dikemukakan oleh PWNU Jawa Barat,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162817/umi-lkA4_large.jpg
Bersumpah di Atas Al-Quran, Umi Cinta Klarifikasi Tuduhan Soal Surga dan Infaq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162811/aliran_sesat-FMob_large.jpg
Duh! Pengikut Umi Cinta Pengajian 'Masuk Surga Bayar Rp1 Juta’ Capai Puluhan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162476/kusumo-ukG8_large.jpg
Bikin Geger! Pengajian Umi Cinta di Bekasi, Bayar Rp1 Juta Bisa Masuk Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032200/mui-respons-viralnya-abuya-mama-ghufron-sangat-menyesatkan-masyarakat-gbueoIVU9o.jpg
MUI Respons Viralnya Abuya Mama Ghufron : Sangat Menyesatkan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/608/2985682/nabi-palsu-mengaku-diutus-bubarkan-islam-ditangkap-polisi-ZDSig246dU.jpg
Nabi Palsu Mengaku Diutus Bubarkan Islam Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/519/2977772/selain-gus-samsudin-polda-jatim-bidik-tersangka-lain-konten-tukar-pasangan-2VsYPtxf3L.jpg
Selain Gus Samsudin, Polda Jatim Bidik Tersangka Lain Konten Tukar Pasangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement