Kontroversi Al Zaytun, Ma'ruf Amin Klaim Sudah Investigasi sejak Jadi Ketua MUI

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin telah melakukan investigasi terkait kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun sejak menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wapres pun telah menginstruksikan pihak-pihak terkait dari pusat yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Agama, di tingkat daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar), bahkan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengusut tuntas Ponpes Al Zaytun yang diduga mengajarkan ajaran sesat.

“Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan pendalaman (investigasi) yang cukup waktu itu juga bahkan dalam koordinasi Kiai Ma’ruf Amin yang saat itu masih Ketua MUI,” ungkap Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Sementara itu, Persatuan Islam (Persis) juga telah memberikan statement penolakan ajaran Ponpes Al Zaytun. Bahkan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat juga telah mengambil sikap terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini.

“Sikap masyarakat sudah cukup jelas ya misalnya organisasi seperti Persis yang punya basis kuat di Jawa Barat itu sudah meminta supaya jangan sampai putra-putri masyarakat di Jawa Barat masuk ke pesantren Al Zaytun itu misalnya satu statement dari organisasi persis,” kata Masduki.

“PWNU Jawa Barat juga sudah menyatakan yang sama, sudah memberikan pernyataan yang cukup jelas mengenai seperti apa yang dikemukakan oleh PWNU Jawa Barat,” tambahnya.