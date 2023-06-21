Jokowi Ultah ke-62, Ahmad Rofiq: Indonesia Beruntung Punya Pemimpin Bersahaja dan Penuh Gagasan

JAKARTA - Hari ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-62. Banyak pihak yang menyampaikan selamat kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

Salah satunya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq. Ia menyampaikan, Indonesia sangat beruntung mempunyai pemimpin yang sangat peduli rakyatnya melalui kerja keras dan gagasannya.

"Selamat ulang tahun Pak Joko Widodo," kata Rofiq, Rabu (21/6/2023).

"Indonesia sangat beruntung mempunyai pemimpin yang bersahaja, penuh gagasan, dan selalu bekerja untuk rakyat," sambungnya.

Ahmad Rofiq, yang merupakan bacaleg dari Partai Perindo dapil III (Tangerang Raya) itu melanjutkan, Jokowi telah mendedikasikan dirinya untu membangun bangsa Indonesia.

Untuk itu, ia berharap Jokowi selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan diberikan kesehatan agar tetap terus bersama rakyat membangun Indonesia.

"Semoga Pak Jokowi selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas dalam sisa waktu kepemimpinan ini. Sehat terus Pak Presiden, kami semua terus mendokan yang terbaik untuk Pak Jokowi dan bangsa ini," ujar Rofiq.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mengucapkan dan mendoakan di hari ulang tahun dirinya pada hari ini Rabu 21 Juni 2023.