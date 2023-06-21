Peringatan Bulan Bung Karno di GBK, 7 Ribu Satgas Cakra Buana PDIP Akan Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 7 ribu pasukan Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia berkumpul di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada Rabu (21/6/2023).

Komandan Satgas Nasional Cakra Buana PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menjelaskan, 7.000 pasukan satgas ini nantinya akan berkontribusi dalam peringatan Bulan Bung Karno pada Sabtu 24 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

“Satgas yang kita siapkan 7.000 orang. Nanti dari 7.000 itu kita bagi dua. Yang bermain di tengah lapangan itu pasukan intinya, itu kurang lebih 5.000. Sedangkan 2.000 cadangan untuk menjaga keamanan dari luar dan dalam stadion,” jelas Komarudin dalam keterangannya.

Lebih lanjut Komarudin menjelaskan, satgas Cakra Buana ini merupakan tulang, otot, dan mata partai dalam membentuk kedisiplinan.

“Dia (Satgas Cakra Buana) menjadi terdepan untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang tertib dan disiplin,” ungkapnya.

Saat PDI Perjuangan menang pada Pemilu 1999, sambung dia, saat itu perjuangan hanya dilandaskan semangat juang semata. Saat itu, secara gerakan belum ada kedisiplinan yang mendalam.

“Makanya sopir taksi, tukang ojek, penjahit, bisa menjadi bupati, bisa jadi DPR karena kita berjuang, kita menang, semua punya kesempatan,” kenangnya.