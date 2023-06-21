Lagi, Kapolri Peringatkan Jajarannya Jangan Pamer Hidup Mewah

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengingatkan jajarannya agar tidak memamerkan kekayaan yang dimilikinya.

Hal ini disampaikan Sigit dalam acara Upacara Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

Awalnya, Sigit meminta kepada para wisudawan agar menjadi pemimpin yang berkarakter. Namun, bukan dengan karakter yang buruk.

"Jadilah pemimpin yang berkarakter, karena ini menjadi sangat penting bagaimana kalian dikenang oleh anggota kalian karena kalian punya karakter yang baik, bisa dibanggakan," kata Sigit.

Menurut Sigit, sebagai personel Polri harus dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas lantaran prestasi dan torehan positif yang diukir.