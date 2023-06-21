Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut STIK Akan Jadi Universitas Kepolisian Indonesia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:14 WIB
Kapolri Sebut STIK Akan Jadi Universitas Kepolisian Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Biro Pers)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) akan menjadi Universitas Kepolisian Indonesia.

Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan pengarahan dalam Upacara Wisuda STIK di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

"Surat rekomendasi dari Kemendikbud untuk membentuk atau mengembangkan STIK menjadi Universitas Kepolisian Indonesia," kata Sigit.

Menurut Sigit, setelah resmi menjadi Universitas Kepolisian Indonesia nantinya program studi (prodi) nantinya akan di atur khusus aparat kepolisian dan masyarakat umum.

"Di mana, ada beberapa prodi yang tentunya kita harapkan ke depan dipersiapkan untuk kepolisian saja namun masyarakat umum juga dapat mengikuti program tersebut sehingga ke depan harapan saya Universitas Kepolisian Indonesia ini menjadi Universitas unggulan di masa depan," ujar Sigit.

