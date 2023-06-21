Kapolri Sebut STIK Akan Jadi Universitas Kepolisian Indonesia

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) akan menjadi Universitas Kepolisian Indonesia.

Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan pengarahan dalam Upacara Wisuda STIK di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).

"Surat rekomendasi dari Kemendikbud untuk membentuk atau mengembangkan STIK menjadi Universitas Kepolisian Indonesia," kata Sigit.

Menurut Sigit, setelah resmi menjadi Universitas Kepolisian Indonesia nantinya program studi (prodi) nantinya akan di atur khusus aparat kepolisian dan masyarakat umum.

"Di mana, ada beberapa prodi yang tentunya kita harapkan ke depan dipersiapkan untuk kepolisian saja namun masyarakat umum juga dapat mengikuti program tersebut sehingga ke depan harapan saya Universitas Kepolisian Indonesia ini menjadi Universitas unggulan di masa depan," ujar Sigit.